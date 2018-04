Deel dit artikel:











Pilot voor bescherming wulpen van start Stroomrasters moeten de wulpennesten beschermen. (foto: Pixabay.com)

Landschapsbeheer Drenthe start samen met de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief een pilot in onze provincie om wulpennesten beter te beschermen.

Met behulp van het aanleggen van stroomrasters rondom wulpennesten willen de natuurbeschermers de vogels beschermen tegen roofdieren.



Roofdieren

Wulpen broeden op de grond en zoeken voor hun nest bescherming van hoog gras. Als dat gras gemaaid wordt, komen hun nesten open en bloot te liggen voor roofdieren. Die kunnen vervolgens gemakkelijk hun slag slaan.



Door de verandering van hun leefgebied trekken steeds meer wulpen naar landbouwgronden om te broeden, maar daar lopen hun nesten gevaar. Henk Jan Ottens van de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, die ook andere vogelsoorten dan de grauwe kiekendief beschermt, vindt dat de wulp beter beschermd moet worden.



"Boeren die de nesten tegenkomen maaien er wel goed omheen. Maar het plukje gras waarin het nest ligt, wordt snel opgemerkt door roofdieren", vertelt Ottens.



Rasters

Er worden rondom tien broedparen elektrische rasters aangelegd om de nesten te beschermen. Ottens: "Een proef in Overijssel is succesvol gebleken: drie van de vier paartjes bleven ongestoord broeden. Mochten de rasters ervoor zorgen dat een paartje niet meer naar het nest gaat, dan halen we het weer weg."



In Drenthe leven naar schatting ongeveer vijfhonderd tot achthonderd broedparen.