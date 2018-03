Deel dit artikel:











Molen Zuidwolde gered dankzij anonieme gift Gerard de Ruiter voor molen De Vlijt (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

ZUIDWOLDE - Molen De Vlijt in Zuidwolde staat er al jaren bij alsof het elk moment kan zijn afgelopen. Maar nu gloort er een nieuwe toekomst. Dankzij een gift kan stichting De Meule van Wassens de oude beltmolen aankopen en een start maken met de restauratie.

Geschreven door Hielke Meijer

Eigenaar Joe Wassens is blij met de verkoop van de molen. Hij heeft de afgelopen jaren veel tijd en geld besteed aan het onderhoud van de binnenkant. Voor restauratie van de buitenkant had hij geen geld en hij kon ook geen subsidie krijgen of particuliere bijdragen losweken.



Kap lekt

Joe Wassens: "Ik ben hier al twintig jaar bezig. Er zat een oud, verrot mengvoerbedrijf van mijn vader in. Dat heb ik er allemaal uitgehaald. Ik heb de muren opnieuw gestuukt. Het hout in de carboleum gezet. De buitenkant is een probleem, regen en wind dat weet je zelf ook wel. De kap lekt. Maar van binnen blijft het wel staan als je hem maar dicht houdt. Eigenlijk zit alles er nog in. Alleen de silo's zijn nu weg."



"Aan de ene kant ben ik blij dat ik mijn geld er weer uit heb, want er komt geen end aan. Maar aan de andere kant had ik hem het liefst zelf gehouden. Maar dan is het moeilijk om geld voor de restauratie te krijgen. Dus voor de molen is het beter en voor mij ook wel, want ik ben het ook wel zat", aldus een opgeluchte Wassens.



Duizend gulden

Sinds 1878 is de molen van de familie Wassens. Harm-Jan Wassens betaalde destijds duizend gulden voor de molen. Die had zijn diensten bewezen bij de droogmaking van de polder Zuidplas tussen Rotterdam en Gouda. Het kostte nog eens duizend gulden om hem van Zuid-Holland over te brengen naar Zuidwolde.



De stichting De Meule van Wassens had vorig jaar de hoop op overname al opgegeven. Het liep spaak op de koopsom. Maar een artikel in de krant daarover bracht de ommekeer. Een particuliere weldoener schonk een onbekend bedrag aan de stichting. Samen met een ton subsidie uit de gemeentelijke pot Initiatiefrijk De Wolden voldoende voor aankoop en een eerste restauratie.



Karst Breeuwsma: "Vanuit de dorpsvisie is ooit naar voren gekomen dat de bevolking het erg zou waarderen als de molen weer gaat draaien."



400.000 euro

Aan de molen moet veel gebeuren. Maar de plannen liggen klaar. Breeuwsma: "De restauratie zoals we die begroot hebben zal ongeveer 400.000 euro kosten." Eerst wordt een rietdekker aan het werk te gezet. Daarna worden er acties op touw gezet om geld in te zamelen.



Joe Wassens hoopt dat de stichting er wat moois van gaat maken. Hij wenst de stichting succes met de molen: "Ze komen er nog wel achter, het is allemaal niet zo gemakkelijk."



Gerard de Ruiter is bezig met een molenaarsopleiding om namens de stichting in de molen aan het werk te gaan. De Ruiter: "We gaan hier straks graan malen, meel verkopen. Ik ben er heel blij om. Ik droom er al jaren van."