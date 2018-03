Deel dit artikel:











De Melkfabriek in Bunne stopt met culturele activiteiten De Melkfabriek in Bunne (foto: archief RTV Drenthe)

BUNNE - Geen theater, muziek, film, kindervoorstellingen en kunst meer in De Melkfabriek in Bunne. De Stichting Vrienden van De Melkfabriek Bunne gaat stoppen met het organiseren van culturele activiteiten in de voormalige zuivelfabriek.

Omdat De Melkfabriek langzaam maar zeker steeds meer bedrijfsmatige activiteiten en toekomstplannen heeft, ziet de stichting geen ruimte meer voor de culturele activiteiten.



Steeds meer mensen wisten de afgelopen jaren de weg te vinden naar het podium in De Melkfabriek. Met behulp van van talloze vrijwilligers, donateurs, sponsoren en adviseurs zijn de culturele activiteiten van de stichting de afgelopen zes jaren een succes geworden.



De stichting en De Melkfabriek gaan per eind maart 2018 uit elkaar.