Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Heb je een voetbalfeestje, vraag Roelof Luinge Groeten uit Grolloo over Luinge (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje.

In de maand maart is er geen Warming-Up op tv, maar iedere week is er wel een column van Derksen. Deze keer gaat het over scheidsrechter Roelof Luinge.



Luinge kon niet voetballen en dus ging de voetballer van Actief uit Paterswolde op de scheidsrechterscursus. En dat deed Luinge, volgens Derksen, uitstekend. Buitenspel was buitenspel en hands was hands.



"Luinge fluit nog steeds en als je een voetbalfeestje hebt, nodig Roelof uit. Hij werkt zijn hele leven al bij de belasting, maar wil ook best zwart komen, daar maakt hij geen punt van", laat 'de snor' weten, want: "Roelof is een garantie voor een gezellige avond."