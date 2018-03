Annie Veenema is 'meest loze Drent' van 2018

ASSEN - Annie Veenema uit Borger mag zich de 'meest loze Drent' van 2018 noemen. In de finale van de RTV Drenthe-quiz LOOS trok zij aan het langste end.

Zij versloeg in deze kennisstrijd Rianne Nieuwenweg uit Drouwen en Diana Huizing-Beekelaar uit Hollandscheveld. Naast de onmetelijke eer gaat Veenema naar huis met een mooie bokaal en vrijkaarten voor het Drents Museum.Dit seizoen gingen de vragen in LOOS niet alleen over de streektaol, maar ook over de Drentse geschiedenis, topografie en actualiteit. De gehele opzet was anders dan voorgaande edities, met drie in plaats van twee kandidaten en met meerdere spelrondes.LOOS is een samenwerkingsproject van RTV Drenthe en het Huus van de Taol, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Hunebedcentrum en het Drents Archief. Het programma werd gepresenteerd door Erwin Kikkers.Wilt u LOOS terugkijken? Dat kan hier.