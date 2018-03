Zoek het uit! - Heeft Hunsow echt bestaan?

BORGER - Een handelsnederzetting, een stad van wereldformaat. Hunsow zou rond 800 na Christus op de Hondsrug hebben gestaan, een ommuurde stad die later tot de grond toe zou zijn afgebrand na een aanval van Noormannen. Waar lag deze stad precies? En heeft hij eigenlijk wel echt bestaan?

Gerbrand van Boven uit Drouwen hoorde geruchten over de mythische plaats, en vroeg zich af wat er waar is van de verhalen. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit! en wij gingen voor hem op zoek naar het antwoord."De eerste melding van Hunsow komt bij dominee Picardt vandaan, die heeft een mooie geschiedenis van Drenthe geschreven." Vincent van Vilsteren van het Drents Museum is expert op het gebied van archeologie en gaat met ons op zoek naar de waarheid achter de mythe van Hunsow. "Picardt beschreef in 1660 een enorme ruïne van een oude stad, tussen Valthe en Odoorn. De stenen van de ruïne zouden nog gebruikt zijn om de straten van Coevorden aan te leggen."Volgens Picardt kon je in het heideveld de straten zien liggen. De stad zou zelf een haven hebben gehad aan de Hunze. Van Vilsteren: "Tot 1920 was dit een enorm heideveld. En dat heideveld zat stikvol stenen. Het waren zo veel stenen, dat mensen zich niet konden voorstellen dat die daar door de natuur terecht waren gekomen."Historicus Rolf Blankemijer beschreef in het cartografische tijdschrift Caert-Thresoor een onderzoekscommissie die op zoek gaat naar Hunsow, in 1843. Deze provinciale commissie deed met behulp van de bewoners uit de omgeving een aantal opgravingen, en de resultaten waren niet gering. Maar liefst 32 straten, drie pleinen, een vermoedelijke put en een aantal tuinen werden door de onderzoekers blootgelegd.De conclusie van deze groep was dan ook dat Hunsow bestaan heeft. In 1921, zo schrijft Blankemeijer, werd het volledige rapport van de opgravingscommissie samen met een kaart van Hunsow gepubliceerd door de befaamde archeoloog A.E. van Giffen in de Nieuwe Drentsche Volksalmanak. De archeoloog maakt in het bijgaande rapport korte metten met het idee dat op de vlakte tussen Valthe en Exloo een omvangrijke stad zou hebben gestaan.Heeft Hunsow nu wel, of juist niet bestaan? Vincent van Vilsteren kan er kort over zijn: "Nee. Hunsow heeft niet bestaan. Het is een mooi verhaal, maar al die stenen zijn hier in de ijstijd naartoe gekomen uit Scandinavië. Er is geen aanleiding om te denken dat er een stad is geweest."Ook Rolf Blankemeijer omschrijft in zijn artikel dat Hunsow een hersenspinsel is geweest van Picardt en de onderzoekers. Picardt zou het verlangen hebben gehad om Drenthe prominenter op de Hollandsche kaart te zetten, en bedacht daarom een stad van -voor die tijden- wereldformaat. De provinciale onderzoekscommissie sloot hierbij aan. "De behoefte om een belangrijke stad te ontdekken die zou kunnen bijdragen aan het opvijzelen van de geschiedenis van Drenthe, maakte dat de onderzoekers de schaarse gegevens zo interpreteerden dat deze hun veronderstellingen ondersteunden", zo besluit Blankemeijer zijn artikel.Hoewel Hunsow volgens de hedendaagse experts niet bestaan heeft, zijn er wel verwijzingen naar de mythische stad te vinden in de omgeving. Zo vind je op het wapen van de voormalige gemeente Odoorn een brandende stad terug, die Hunsow voor moet stellen. En de schildhoudende paarden op het gemeentewapen van Borger-Odoorn dragen een zwarte halsband, als teken van de vernietiging door het vuur.Met onze rubriek 'Zoek het uit!' willen we door jullie aan het werk gezet worden. Wij gaan aan de slag met de door jou ingestuurde vragen, en de antwoorden hoor je van ons hier op de website, op tv en op de radio!