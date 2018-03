Meepraten in Cassata: 'Zorgen voor meer vrouwelijke wethouders'

ASSEN - 'Partijen moeten zorgen voor meer vrouwelijke wethouders in Drenthe.' Dat is morgenmiddag de stelling in het Radio Drenthe-programma Cassata waarover u kunt meepraten.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en het aantal vrouwelijke raadsleden is iets toegenomen. Van de 298 raadsleden in Drenthe zijn er 95 vrouw, tegenover 83 vrouwelijke raadsleden in de afgelopen periode.Er zijn dus twaalf vrouwen meer in de twaalf gemeenteraden. Een stijging, maar toch scoort Drenthe met het percentage van 32 procent weer onder het landelijk gemiddelde. Dat ligt op 34 procent.Bovendien zegt het aantal vrouwen in de Drentse gemeenteraden nog niets over het aandeel vrouwelijke wethouders straks. Er zijn nu vijf vrouwelijke wethouders actief in Drenthe. Twee in Assen (Harmke Vlieg en Anry Kleine Deters), twee in Tynaarlo (Nina Hofstra en Miriam van Dijk) en eentje in De Wolden (Mirjam Pauwels). Op 43 wethouders is dat erg mager.De werkgroep Vrouwen Kiezen in Drenthe en het net opgerichte Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe zetten zich in om meer vrouwen politiek actief te krijgen. Ze vinden dat het lokale en provinciale bestuur een goede afspiegeling moet zijn van de samenleving en streven daarom naar een gelijkwaardige verdeling tussen vrouwen en mannen.Met een groter aandeel vrouwelijke raadsleden, van 29 naar 32 procent, lijkt Drenthe op de goede weg. Maar wat is de oogst straks aan vrouwelijke wethouders? De besturen in Drenthe, lokaal en provinciaal, zijn nu overwegend een mannelijke aangelegenheid. De provincie kent alleen mannelijke gedeputeerden. En in negen van de twaalf colleges van B en W in de Drentse gemeenten zaten alleen maar mannelijke wethouders.Bestuurlijk Drenthe is sinds december een klein stukje vrouwelijker geworden, dankzij de komst van Jetta Klijnsma als commissaris van de koning, en Mieke Damsma als burgemeester van Midden-Drenthe. Maar wat is de kans op meer vrouwelijke wethouders, dan de huidige vijf?Het eerste college van B en W wat bijna klaar is, dat van Coevorden, bestaat weer uit drie mannen. En er zijn maar weinig vrouwelijke kandidaat-wethouders naar voren geschoven.De stelling in Cassata is:Stem en reageer ook op Facebook Morgenmiddag in Cassata praat Margriet Benak vanaf 12.10 uur met drie vrouwen uit de Drentse politiek. Dat zijn Roelie Goettsch, fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten en voorzitter van de werkgroep Vrouwen Kiezen in Drenthe, raadslid Anita van der Noord van GroenLinks Noordenveld en initatiefneemster van het Politiek Vrouwen Netwerk Drenthe, en het nieuwe VVD-raadslid Marie Cecile Hatzmann uit Midden-Drenthe.