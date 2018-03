Ondernemen in Drenthe: Drentse bedrijven laten kansen liggen in het buitenland

ASSEN - De provincie Drenthe is een programma gestart om Drentse ondernemers te helpen met exportplannen. Drenthe doet het gemiddeld in Nederland gezien slechter als het om export gaat.

"En dat is jammer", zegt gedeputeerde Henk Brink. "Buitenlandse klanten levert je extra inkomsten op, je staat sterker en voor ons als provincie geeft dat extra werkgelegenheid."Op dit moment exporteren zo'n 4000 bedrijven voor een bedrag van ruim vier miljard. De grootste klant is Duitsland. "Dat ligt natuurlijk het dichtste bij."Vanuit de provincie Drenthe worden coaches ingezet om te helpen de stap te zetten om naar het buitenland te gaan. "We zetten studenten in om te helpen, we hebben onze exportcarrousel. Dit geeft nieuwe kansen."Hoomark uit Hoogeveen is zo'n exporteur. Zeventig tot tachtig procent van wat er wordt gemaakt, gaat naar het buitenland. Zo zegt directeur Joost Bogers. "Een tip is om te zoeken naar mensen in het land waar je naar toe wil exporteren. Zij kennen de cultuur en manier van zaken doen. Wij hebben daar eigen mensen werken." Hoomark heeft in verschillende landen mensen in dienst.Hoomark heeft overigens groeiplannen in Hoogeveen. "We kijken naar nieuwe dingen. We zijn marktleider op het gebied van cadeaupapier. Over drie tot vijf jaar zijn we twee tot drie keer zo groot als we nu zijn. We zitten logistiek gezien uitstekend in Hoogeveen." Er werken op dit moment zo'n 110 mensen.Campooz uit Assen is net begonnen met export. Campooz maakt vouwwagens met een meer robuuste uitstraling. Engeland is zo'n exportland voor het bedrijf, net als Frankrijk. "In Frankrijk geef je niet zomaar je mobiele nummer. E-mails zijn ook altijd zakelijk. Daar moet je op letten. Zorg dat je met de juiste personen om tafel komt."Moyosa uit Assen is ook een voorbeeld van een bedrijf dat het moet hebben van buitenlandse klanten. Moyosa maakt virtuele werelden voor klanten. Het laatste waar ze mee bezig zijn is het maken van een museum dat je op een virtuele manier door kunt lopen."We maken veel gebruik van Skype en online." Moyosa heeft vorige week nog een prestigieuze prijs gewonnen in San Fransisco vertelt Maikel Sabbald in Ondernemen in Drenthe. 50.000 euro leverde de prijs op.Gedeputeerde Henk Brink hoopt dat er meer bedrijven handel gaan doen met het buitenland. "We mogen soms iets meer ambitie hebben. Doe het samen en zie elkaar niet als concurrent. Zoek mogelijkheden. En wij kunnen helpen."