Liveblog: FC Emmen beneden alle niveau: 0-2 bij rust

VOETBAL - Het einde van de reguliere competitie komt in zicht en dus moet FC Emmen zich langzaam maar zeker in vorm spelen voor de play-offs. Natuurlijk, plaatsing is nog niet officeel, maar vrijwel twijfelt meer aan een goede afloop voor de mannen van trainer Dick Lukkien.

Toch zullen de fans van Emmen zeker dit Paasweekend vooral kijken naar de resultaten. De Drentse club kan in de komende vier dagen namelijk uitstekende zaken doen. Zo simpel is het, nu er nog maar zeven wedstrijden te spelen zijn en Emmen acht punten boven de eerste bedreiging voor een rechtstreekse plek in de halve finale van de play-offs staat.Die eerste bedreiging is MVV en dat is aanstaande maandag in Maastricht de tegenstander van Emmen. Kort gezegd zou je kunnen zeggen dat Emmen met twee zeges de halve finale nagenoeg zeker binnen hengelt.Maar eerst vanavond tegen de winnaar van de laatste periode, FC Dordrecht. De ploeg van trainer Gerard de Nooijer kaapte die prijs voor de neus van FC Emmen weg, maar verloor sindsdien twee keer. FC Emmen speelde twee keer gelijk en dus zullen beide ploegen dolgraag willen winnen.Volg FC Emmen - FC Dordrecht, een duel tussen de nummers 5 en 9 in de Jupiler League LIVE op Radio Drenthe of via de link hieronder...