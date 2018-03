Liveblog: FC Emmen voor vijfde keer onderuit

VOETBAL - Volgens assistent-trainer René Grummel was het dramatisch wat de Emmenaren lieten zien tegen FC Dordrecht. De Drentse club keek na 45 minuten tegen een 2-0 achterstand aan en verloor met 1-3.

"Als je zo speelt kan je beter de punten vantevoren weggeven. Dit is beneden alle niveau, de slechtste wedstrijd van het seizoen."FC Emmen gaf in de beginfase van de wedstrijd de goals weg. Eerst leverde Veendorp knullig in en profiteerde Mahmudov en nog geen minuut later ging Veldmate, opnieuw in de opbouw, in de fout. Ditmaal profiteerde Mutzers. Ruststand dus 0-2. Overigens waren de twee goals niet de enige twee dompers. Dick Lukkien zag halverwege de eerste helft spits Mario Bilate uitvallen met een liesblessure. In de tweede helft ging het al vroeg weer mis. Opnieuw Mahmudov scoorde: 0-3. Via Your Loen scoorde Emmen nog wel de 1-3.Lees hieronder de liveblog terug: