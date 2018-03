Deel dit artikel:











OM eist cel voor poging doodslag bij de roeivereniging De Assenaar mishandelde zijn vriend (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 20-jarige man uit Assen hangt anderhalf jaar cel boven het hoofd. De officier eiste die straf voor poging tot doodslag. De man sloeg en schopte op 27 oktober bij een roeivereniging zijn vriend een schedelbasisfractuur. Van de geëiste straf is een half jaar voorwaardelijk.

Een bijzondere zaak: daar waren de officier en de advocate het roerend over eens. De Assenaar studeerde en woonde eind vorig jaar in Groningen. Hij was nog maar net een maand lid van de roeivereniging Gyas in de Stad, toen hij die avond in oktober zijn goede vriend meenam naar een feest op de roeiclub.



Beiden wilden na het feest naar huis. De vriend kon zijn fiets niet vinden. Wat er precies gebeurde, dat kon de 20-jarige Assenaar niet zeggen. Kennelijk zei de vriend iets, waardoor bij hem de stoppen doorsloegen.



Medefeestgangers zagen hoe de Assenaar een aanloop nam en met de vuist uithaalde. Het slachtoffer viel op de grond. Daarna werd hij meermalen geschopt. Het slachtoffer kwam met hersenletsel en schedelbasisfracturen in het ziekenhuis terecht.



De verdachte kon zich niets meer herinneren. Hij had zo’n twintig biertjes op, zei hij. Hij werd opgepakt en drie maanden in voorarrest gezet. Toen hij eind januari voorlopig op vrije voeten kwam kon hij niet terug naar zijn onderkomen in de studentenflat. Want daar woonde ook het slachtoffer.



Sindsdien woont hij weer bij zijn ouders in Assen. Hij had veel spijt, zei hij tegen de rechters. Deskundigen hebben bij hem een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld. Toch moet de daad hem volledig worden aangerekend. Een poging om de voormalige vrienden met elkaar in gesprek te brengen mislukte.



Naast de celstraf eiste de officier een behandeltraject en gedragsinterventies. Ook zou de Assenaar als voorschot op de uiteindelijke schadevergoeding 2500 euro moeten betalen.



De uitspraak is op 13 april.