Hoge Raad: Waardedaling woning kan ook zonder zichtbare bevingsschade Een woning hoeft geen zichtbare bevingsschade te hebben om voor waardevermindering in aanmerking te komen (foto: RTV Drenthe / Hielke Meijer)

GRONINGEN - De Hoge Raad heeft vandaag bepaald dat een woning geen zichtbare schade door aardbevingen hoeft te hebben om in waarde te dalen.

Deze uitspraak kan van grote waarde zijn voor een grote groep woningbezitters die bij de NAM compensatie eisen voor de waardedaling van hun woning door de aardbevingen.



In een zaak die een woningbezitter aanspande tegen de Groningse gemeente Eemsmond besloot de Hoge Raad dat de eerdere vonnissen van de Rechtbank Noord-Nederland en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nietig verklaard moeten worden. Deze oordeelden in eerste instantie en in hoger beroep dat er geen sprake kon zijn van waardedaling door de aardbeving, omdat de betreffende woning geen zichtbare bevingsschade heeft opgelopen.



De Hoge Raad bepaalde dat dit een verkeerde interpretatie is van de wet WOZ. Een woning hoeft ten gevolge van ‘een bijzondere externe omstandigheid’ geen zichtbare schade te hebben om een beroep te kunnen doen op waardevermindering en dus een lagere WOZ-waarde.



Er moet wel nog worden vastgesteld of, en zo ja hoeveel, de waarde van de woning ten gevolge van de aardbeving is verminderd, ten opzichte van de waarde op de waardepeildatum.