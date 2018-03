Deel dit artikel:











Zaalvoetbalsters KTP Nieuw-Roden door het oog van de naald naar nationale beker KTP Nieuw-Roden heeft de zaalbeker gewonnen (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder) Na verlenging wonnen de vrouwen met 3-2 van Pernis (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder) KTP Nieuw-Roden doet ook nog volop mee in de strijd om het landskampioenschap (foto: RTV Drenthe / Karin Mulder)

ZAALVOETBAL - De zaalvoetbalsters van KTP Nieuw-Roden hebben, voor het eerst in het vijfjarig bestaan, de nationale beker gewonnen. Na verlenging wonnen de vrouwen met 3-2 van Pernis.

Geschreven door Karin Mulder

De Drentse formatie van trainer Andy de Jong begon mat aan de wedstrijd, speelde slordig en miste veel kansen. Na tien minuten opende Farhad Sedighi de score voor Pernis en keken de Drentse vrouwen al tegen een 1-0 achterstand aan. Dat was ook meteen de ruststand.



Wakker geschud

Pas na de 2-0 van Dounia el Biyar, in de vierde minuut van de tweede helft, werd KTP Nieuw-Roden wakker geschud. In dezelfde minuut maakte Renée Huizinga met een mooie solo-actie over links de 2-1. De 21-jarige international uit Assen was samen met Grytsje van den Berg één van de dragende speelsters aan de kant van Nieuw-Roden.



Door het oog van de naald

Het leek erop dat de Drentse formatie, net als vorig jaar, naast de beker zouden grijpen. Maar met nog veertien seconde op de klok maakte Amber Bandringa de 2-2. KTP Nieuw-Roden kroop door het oog van de naald en sleepte er zowaar nog een verlenging van twee keer vijf minuten uit. De ontlading was groot bij het blauwe legioen dat vanuit de kop van Drenthe was meegereisd naar het Topsportcentrum in Almere.



In de eerste verlenging was het opnieuw Renée Huizinga die, na een scrimmage, de bevrijdende 3-2 binnentikte. Voor het eerst in de wedstrijd nam de ploeg uit Nieuw-Roden de leiding en gaf die niet meer uit handen.



Landstitel

KTP Nieuw-Roden doet ook nog volop mee in de strijd om het landskampioenschap. Ze zijn de trotse koploper van de eredivisie.