FC Emmen faalt in alle opzichten tegen FC Dordrecht: 1-3 FC Emmen ging onderuit tegen FC Dordrecht

VOETBAL - Dick Lukkien was deze week jarig en kreeg vlak voor het thuisduel tegen FC Dordrecht de bronzen stier voor 'beste trainer in de 3e periode' uitgereikt, maar een feestavond werd het niet. Sterker nog. FC Emmen speelde een dramatisch duel en ging met 1-3 onderuit.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De start van Emmen was onthutsend. Twee keer ging de ploeg van trainer Dick Lukkien gruwelijk in de fout. In de tiende minuut leverde Keziah Veendorp de bal zomaar in bij Dennis Mahmudov die de 0-1 aantekende. Amper twee minuten later ging het opnieuw mis. Ditmaal begon het gestuntel bij Jeroen Veldmate en profiteerde Robert Mutzers.



De goede bedoelingen van FC Emmen in de tweede helft konden binnen zeven minuten de prullenbak in. Mutzers scoorde zijn tweede treffer.



Tien minuten voor tijd deed Emmen via een fraaie vrije bal van Youri Loen nog iets terug, maar verder dan 1-3 kwam Emmen niet.



Later meer...