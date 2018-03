Deel dit artikel:











650 mensen zien The Passion in Westerbork The Passion in Westerbork (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange) Niels Brandaan vertelt het paasverhaal (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

WESTERBORK - Het beroemde paasverhaal van Jezus aan het kruis, The Passion, werd vanavond vertolkt voor en door inwoners van Westerbork.

Kinderen leidden de stille optocht met het symbolische kruis door het dorp, vanaf school De Groene Borg naar De Voorhof.



In De Voorhof werd de voorstelling verder uitgevoerd onder muzikale begeleiding van de band Close Call, harpiste Nieke van Leijden en een projectkoor onder leiding van dirigent Erik Luikens. Niels Brandaan Cotterink vertelde het verhaal.



Opkomst

Er liepen ruim tweehonderd mensen mee met de stille tocht door het dorp. Die eindigde bij de kerk, waar al zo'n 300 mensen zaten te wachten. Veel meer dan de in totaal meer dan 650 toeschouwers pasten er ook niet bij.



Willy de Groote van de commissie The Passion Westerbork was dan ook erg blij met de opkomst: "Fantastisch. Als je ziet hoeveel mensen erop afkomen. Onze droom is uitgekomen." Of er volgend jaar een vervolg komt sluit ze niet uit.