Anco Jansen verlengt bij FC Emmen

VOETBAL - Op een dramatische voetbalavond in Emmen kwam er toch nog positief nieuws. FC Emmen maakte kort na afloop van het verloren duel tegen FC Dordrecht bekend dat Anco Jansen ook de komende twee seizoen bij FC Emmen speelt.

De 29-jarige Jansen kwam in de zomer transfervrij naar FC Emmen. De Zwollenaar kampte in de eerste seizoenshelft nog met blessureleed, maar ontpopte zich na de winterstop tot sterkhouder in het elftal van trainer Dick Lukkien."Eigenlijk kwam ik hier met het idee om binnen een jaar weer de stap te maken, maar vanwege blessureleed kon ik in de eerste helft van het seizoen niet laten zien wat ik wilde. Inmiddels word ik fitter en fitter en gaat het steeds beter."De oud-speler van onder meer FC Groningen, Veendam, De Graafschap, Roda JC en het Turkse Boluspor kiest zoals hij zelf zegt voor het goede gevoel en zijn privé-situatie die binnen afzienbare tijd gaat veranderen. Zijn vrouw gaat over twee maanden bevallen van hun eerste kindje. "Er waren wel wat leuke aanbiedingen, maar mijn vrouw en ik zien het niet zitten om daarvoor te verhuizen. Het is een ander verhaal als er nog een zeer lucratief aanbod komt uit het buitenland. Dan bestaat de mogelijkheid ook om te gaan. Die afspraak heb ik ook met de club gemaakt."Jansen kiest dus voor het gezin, maar toch ook voor de trainer. "Als Dick Lukkien niet was gebleven had ik waarschijnlijk mijn handtekening ook niet gezet. Ik kan lezen en schrijven met hem en sta volledig achter zijn manier van werken en voetbalvisie. Natuurlijk heb ik de ambitie om op het hoogste niveau te spelen, maar ik denk dat dat echt met deze club kan. Is het niet via de play-offs, dan moeten we het volgend seizoen doen."Jansen was vandaag, vanwege een knieblessure, toeschouwer en zag zijn ploeggenoten dramatisch spelen tegen Dordrecht. Ja, dit was niets. We moeten, in aanloop naar de play-offs beseffen dat dit niet kan. Gelukkig kunnen we het maandag goedmaken tegen MVV. Of ik er dan bij ben? Ja, ik train morgen en speel maandag gewoon."