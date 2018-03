Dick Lukkien senior: Dick zet zijn hele hebben en houden in voor FC Emmen

VOETBAL - Een uniek moment. Zo omschreef Dick Lukkien senior de uitreiking van de 'Bronzen Stier', de prijs voor de beste trainer in de 3e periode, aan Dick Lukkien junior. De trainer van FC Emmen kreeg de de prijs gisteravond voorafgaand aan het duel tegen FC Dordrecht.

FC Emmen faalt in alle opzichten tegen FC Dordrecht: 1-3

De liveblog van FC Emmen - FC Dordrecht

FC Emmen-speler Jeroen Veldmate: We waren gewoon slecht

Anco Jansen blijft nog twee jaar in Emmen

"Zo'n prijs krijgt je natuurlijk niet elke dag. Misschien gebeurt dat maar één keer in je leven", aldus Lukkien senior."Ik ben heel trots op hem", vervolgt Lukkien senior. "Dick werkt met ziel- en zaligheid voor deze club en doet het goed. Ja, ze spelen wel wat teveel gelijk. Als ze van al die gelijke spelen nu eens zes hadden gewonnen, hadden ze gewoon bovenaan gestaan. Desalniettemin verwacht ik dat Emmen met Dick nog mooie momenten gaat meemaken."Een enkele keer komt Lukkien senior de verrichtingen van zijn zoon bekijken. Hoe anders was dat toen senior en junior nog bij Veendam actief waren. Toch is het niet zo dat Lukkien senior bezoekjes aan FC Emmen mijdt omdat hij als rasechte Veendammer een hekel heeft aan de Drentse club. "Dat is flauwekul natuurlijk. Ik heb Emmen altijd een heel gemoedelijke club gevonden, ook in de tijd dat het de aartsrivaal van Veendam was." Bij FC Groningen is dat anders, laat Lukkien blijken. "Dick was daar natuurlijk ook een tijd trainer, maar daar zit toch een ander slag volk dan hier."De avond die feestelijk begon eindigde in mineur. FC Emmen verloor het duel tegen FC Dordrecht namelijk met 1-3.