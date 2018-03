VVD wil onderzoek naar gevolgen werkgelegenheid door stilleggen gaswinning

ASSEN - Nu de gaswinning in Groningen wordt stilgelegd, duikt een nieuwe vraag op. Wat betekent het besluit voor de werkgelegenheid in Noord-Nederland?

De Drentse VVD-fractie zegt zich zorgen te maken en klopt aan bij provincie. De partij wil dat de provincie in gesprek gaat met betrokken partijen, zoals de NAM, Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, om de toekomstscenario's te bespreken."De NAM en de Gasunie zijn twee grote werkgevers in onze regio en met het verdwijnen van de activiteiten rond de gaswinning zullen bij deze bedrijven - maar ook bij een groot aantal toeleveranciers - werkgelegenheidseffecten te verwachten zijn", aldus de VVD.De partij noemt het sluiten van de gaskraan wel een 'positief vooruitzicht' is. VVD vindt ook dat de drie noordelijke provincies samen moeten optrekken om voor hun belangen op te komen in politiek Den Haag.Gisteren vertelde Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord dat duizenden banen in gevaar komen. Zo'n 20.000 banen zouden gerelateerd zijn aan de gaswinning in het Noorden.Het ministerie van Economische Zaken heeft al wel aangekondigd dat er een structurele bijdrage moeten komen om de klappen op gebied van werkgelegenheid op te vangen.