Paasweekend verloopt wisselvallig en begint koud

ASSEN - Het paasweekend verloopt wisselvallig, verwacht RTV Drenthe-weerman John Havinga. Op Eerste Paasdag is het koud, terwijl het vanaf Tweede Paasdag flink warmer wordt.

"Vandaag hebben we lange tijd droog weer en is het wisselend bewolkt. De zon komt er af en toe tussendoor en plaatselijk kan er een enkele bui vallen, maar dat zal niet heel erg veel voorstellen", aldus Havinga. Overdag is het zo'n 11 graden. In de nacht koelt het af tot zo'n 1 à 2 graden.Eerste Paasdag begint met motregen. Havinga: "Maar in de loop van de ochtend wordt het droog en komt de zon erbij. Er staat wel een koude wind uit het noorden. De temperatuur komt niet boven de 6 tot 7 graden." In de nacht naar Tweede Paasdag gaat het licht vriezen, het koelt dan af tot zo'n -1 graad."Daarna hebben we het koude weer gehad", zegt de RTV Drenthe-weerman. "Maandag is het lange tijd droog, maar wel bewolkt. In de loop van de middag wordt het regenachtig. Dat wisselvallige weer houdt de dagen erna aan. De temperatuur is dan wel zo'n 14 à 15 graden."