Drankrijder (18) is rijbewijs na slechts twee weken weer kwijt

EEXT - Hij had zijn rijbewijs nog maar twee weken en is hem nu alweer kwijt.

Een 18-jarige automobilist veroorzaakte vanmorgen een ongeluk op de Vijzelweg in Eext. Toen de politie aankwam, was hij er vandoor. Niet veel later kwam hij toch terug, met zijn vader.Uit een blaastest van de politie bleek vervolgens dat de 18-jarige bestuurder te veel had gedronken. De politie heeft daarom zijn rijbewijs, net twee weken oud, in beslag genomen.De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf opgehaald.