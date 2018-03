Drukke tijden voor Dolly en zien Tarrels

ERICA - De mannen van de Drentse band Dolly en zien Tarrels zijn drukker dan ooit.

Begin maart kwam hun singleuit.En nu is de volgende alweer gelanceerd:"We zijn nog lang niet klaar. In mei komt er weer wat nieuws", vertelt zanger en gitarist Ferdy Doldersum in het Radio Drenthe-programma Anouk in de Middag. De bedoeling is dat er ongeveer elke maand een nieuwe single uitkomt.Doldersum: "Dan houd je de productie een beetje in gang. Vroeger namen we vaak in één keer allemaal nummers op en lanceerden we een compleet album. Maar dat werkt niet zo goed. Als je van elke plaat een single maakt, dan kun je het beter promoten."Het mooiste moet volgens Doldersum nog komen. "Straks komt er een nummer uit, waar we alle vier écht helemaal in geloven. Daar maken we een clip bij en dan gaat het helemaal los."Dolly en zien Tarrels ontstond in 2007 en bestaat naast Ferdy Doldersum uit Ilja Klamer, Mickey Bakker en Jasper Welink.