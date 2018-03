Dronken scooterbestuurder zonder rijbewijs gepakt na politieachtervolging

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is afgelopen nacht een dronken scooterbestuurder uit Tiendeveen opgepakt.

Hij had meer dan acht keer de toegestane hoeveelheid alcohol op, volgens de politie . Agenten zagen de 21-jarige bestuurder slingerend en met wisselende snelheden door Hoogeveen rijden. Hij negeerde een stopteken van de agenten en ging er met hoge snelheid vandoor.Tijdens een achtervolging raakte hij de politieauto en kwam ten val. Naast dat hij veel te veel had gedronken, bleek de man geen rijbewijs te hebben. Volgens de politie is het niet de eerste keer dat de bestuurder in de fout ging.De vriendin van de man, die er later bij kwam, beledigde de agenten. Ze is daarvoor aangehouden.