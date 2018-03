Deel dit artikel:











Brand op bovenverdieping van huis in Meppel De brand begon op de bovenverdieping (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - In Meppel is aan het einde van de ochtend brand uitgebroken in een huis aan de Treubstraat.

Het vuur woedde op de bovenverdieping. Waardoor de brand ontstond, is nog niet bekend. Het vuur veroorzaakte forse rookontwikkeling.