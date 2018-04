Vaarseizoen begint vroeg en rustig: 'Veel mensen vinden het gewoon nog te koud'

Deel dit artikel:











Het is stil in de Meppeler haven (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL/ZUIDLAREN - Alle sluizen worden dit weekend geopend en daarmee is het vaarseizoen begonnen. Traditiegetrouw valt dit samen met Pasen. De feestdag valt echter vroeg dit jaar en daarom is het nog rustig op het water.

''Ergens in mei ga ik weer een weekendje weg, maar ik vind het nu gewoon nog te koud. Met slecht weer is er echt niks aan'', vertelt schipper Jan Haaima.



Rustige haven

Havenmeester Marcel Pees merkt in de haven van Meppel dat het rustig is. Van de tweehonderd boten liggen er op dit moment nog maar vijf in het water. "Een week geleden lag er nog ijs. Veel mensen vinden het gewoon nog te koud'', aldus Pees.



Zodra de temperatuur naar zo'n vijftien graden stijgt, wordt het volgens Pees vanzelf drukker: ''We zien het wel. We zijn er in ieder geval klaar voor."



Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeer is in het eerste vaarweekend evenmin populair. "We zien wel een aantal zeilers, maar echt druk is het nog niet", vertelt Karin Jorritsma van Paviljoen De Leine. Ook zij weet dat alles afhangt van het weer.



De boot van Pieter Kristèl ligt nog niet eens in het water. Daarom zit hij bij vrienden op de boot aan de overkant van het meer, bij Midlaren. "Ik ben een beetje overvallen door het zonnige weer", zegt hij.



Echt druk op het water wordt het volgens hem pas rond Pinksteren.