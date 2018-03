Deel dit artikel:











Pasgeboren lammetje gestolen uit schuur in Beilen Archieffoto van een lammetje (foto: pixabay.com)

BEILEN - In Beilen is vanmorgen een pasgeboren lammetje gestolen. Het beestje was amper een uur oud, meldt de politie.





Getuigen hebben een groene bestelbus in de omgeving gezien. Het lammetje zou zijn gestolen tussen kwart voor acht en negen uur vanochtend.



