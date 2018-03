Deel dit artikel:











Duur verlies voor VV Noordscheschut in Balk VV Noordscheschut (foto: Arschief RTV Drenthe)

VOETBAL - Noordscheschut heeft op bezoek bij Balk een duur verlies geleden in de Zaterdag 1e klasse E. De ploeg van André Mulder ging in een spannend duel met 2-1 onderuit. Noordscheschut wordt door de nederlaag door Balk voorbij gestreefd in de tussenstand.

Voorsprong

Noordscheschut begon de wedstrijd sterk door in de twintigste minuut de score te openen uit een corner. Dit gebeurde nadat Johan Lylkema van Balk geblesseerd langs de kant stond en de thuisploeg hierdoor de corner met tien man moest verdedigen. Danny Kiekebelt was de doelpuntenmaker



Na de rust nam Balk het heft over de wedstrijd in handen. Hette Pieter Wink maakte na vijf minuten in de tweede helft de gelijkmaker en nog geen drie minuten later zette Pieter Wijnia zijn ploeg op voorsprong.



Tussenstand

De Drentse ploeg gaf zich in de resterende minuten niet gewonnen, maar wist de achterstand niet meer om te buigen. Balk stond twee punten achter Noordscheschut in de tussenstand en schuift door de drie punten voorbij.



In de spannende strijd om de vierde plaats in de ranglijst hebben Oranje Nassau, PKC ’83 en Blauw Wit ook verlies geleden, maar doordat Zeerobben gelijk speelde en Olde Veste wist te winnen gaan ook deze twee ploegen voorbij aan Noordscheschut.