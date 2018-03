ACV verliest van effectiever DOVO

VOETBAL - ACV blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen. Tegen DOVO was de ploeg van trainer Fred de Boer niet minder, maar stond na afloop met lege handen,. DOVO won met 2-1.

ACV kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Erik Eleveld schoot een voorzet prachtig met een volley binnen. DOVO kreeg in het eerste half uur weinig kansen, maar kwam in de 27ste minuut toch langszij. De verdediging van ACV gaf Salim Amarzgiou teveel ruimte, waarna de aanvaller de 1-1 binnenschoot.In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet. Beide ploegen streden voor elke meter, maar veel kansen leverde het niet op. De gasten namen na 63 minuten toch een voorsprong. Roy Bakkenes zette zelf de aanval op en nadat doelman Bart Woering zijn schot nog had gekeerd, kon Bakkenes de afvallende bal toch binnen tikken.ACV ging in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker, maar veel grote kansen leverde het niet op. In de slotfase was Thomas Metzemaekers nog het dichtst bij de gelijkmaker, maar zijn poging ging rakelings naast.Maandag komt ACV weer in actie. Jong FC Groningen komt in Assen op bezoek. De wedstrijd begin om 14:30 uur.