HZVV pakt punt in gelijkspel tegen DFS

VOETBAL - HZVV heeft in de uitwedstrijd tegen DFS Opheusden met 1-1 gelijk gespeeld. De Drentse hoofdklasser kwam al vroeg op voorsprong tegen de sterker aangeschreven ploeg, maar moesten uiteindelijk genoegen nemen met één punt.

Al in de openingsfase viel de eerste treffer op naam van HZVV. Marlon Luchtenberg gaf een lange bal naar voren, die geen medespeler bereikte. Dit zou een gemakkelijke bal voor de keeper zijn, maar die liet hem uit zijn handen glippen en de bal rolde het net in.“De openingstreffer viel enigszins gelukkig”, gaf trainer Gert van Duinen toe. “Daarna kregen we het in het resterende deel van de eerste helft heel moeilijk en kregen we veel kansen tegen.”Niet verrassend viel na een half uur de gelijkmaker door DSF door een score van Luciën Dors. HZVV wist in de tweede helft meer tegenstand te bieden en hield daardoor de stand gelijk. Uiteindelijk was dit genoeg om één punt bij te schrijven, tot tevredenheid bij Van Duinen.“We speelden vandaag tegen een ploeg met de betere spelers en ondanks dat we moeite hadden in de eerste helft, was het niveau na de rust meer gelijk. We verdedigden hogerop en konden meer druk zetten. Hierdoor kreeg DSF ook minder kansen. Dat we hier gelijk spelen is na vier verliespartijen op rij heel goed voor het moraal en we kijken hoopvol vooruit naar de komende wedstrijden”, aldus Van Duinen.