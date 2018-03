Deel dit artikel:











Tjoba verliest van directe concurrent Rijssen Hake Tjoba (foto: Archief RTV Drenthe)

Volleybal – Het eerste damesteam van Hake Tjoba heeft de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Rivo Rijssen met 1-3 verloren. De ploeg uit Klazienaveen won alleen de laatste set.

Rijssen staat op de tiende plaats in de stand van de Eerste Divisie A en dat is één plaats achter Tjoba. De bezoekers namen echter gelijk het heft in handen en schreven de eerste set op hun naam met 25-27. De tweede set werd met nog grotere cijfers gewonnen: 19-23.



Nadat de bezoekers ook de derde set op hun naam schreven met een stand van 23-25 was het verlies voor Tjoba een feit. De dames uit Klazienaveen wonnen nog wel de laatste set met 25-21.