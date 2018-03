Timmer lucky held van LTC tegen buren van BSVV

VOETBAL - Op basis van werklust had BSVV, die hartstochtelijk werd aangemoedigd door een grote supportersschare, een punt verdiend in de derby tegen LTC. Maar dat punt kwam er niet. Een afstandschot van Roderik Timmer ging via wat scheenbeschermers tegen de touwen: 2-3 voor LTC.

"Dit is zo cliché", lachte de matchwinner. "Als je bovenaan staat gaat zo'n bal binnen en als je onderin staat krijg je zulke ballen tegen. Op basis van het voetballende gedeelte was de zege wel verdiend, maar ik kan me voostellen dat BSVV enorm baalt van deze nederlaag."Al snel kam LTC op voorsprong via Marc Heerings, maar BSVV - spelend op het randje van het toelaatbare - kwam gelijk en even later zelf op voorpsrong. Voor rust scoorden Nico Hoogeveen en Calvin Kunstman.In de tweede helft drong LTC aan, maar lange tijd zonder succes. Tien minuten voor tijd viel de 2-2 dan toch. Een beetje lucky, maar voor Heerings was het zijn tweede van de middag.Die 2-2 leek de eindstand te worden, totdat Roderik Timmer van zo'n 25 meter hard uithaalde. Via wat scheenbeschermers plofte de bal zomaar achter doelman Daan Budding. Feest bij LTC en mineur bij BSVV. "Dit is waardeloos. De nacompetitie ontlopen wordt nu een heel lastig verhaal", aldus BSVV-verdediger Robin Timmer.BSVV staat na 13e in deze 3e klasse D, met 12 punten uit 16 duels. Daarmee staat de club uit Bovensmilde onder de rechtstreekse degradatiestreep. LTC is na vandaag alleen koploper met 38 punten uit 19 duels. Hoogeveen, dat verloor bij Fit Boys (1-0) heeft nu 35 uit 19 en staat daarmee 4e. Tussen LTC en Hoogeveen staan nog twee clubs met 35 uit 18, namelijk Lutten en Hardenberg'85.