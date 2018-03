Deel dit artikel:











Assenaar dolblij met 175 voetbalsjaaltjes: "ik ben nu een sjalensjeik" Yannick Stevens (25) krijgt 175 sjaals van de Vrienden van Van Boeijen (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

ASSEN - De 25-jarige Yannick Stevens uit Assen is vandaag zo blij als een kind. Van de Vrienden van Van Boeijen kreeg hij maar liefst 175 voetbalsjaals om aan zijn verzameling toe te voegen.

Stevens, cliënt van Van Boeijen, werd verrast na de wedstrijd van ACV zaterdagmiddag. “Ik werd ineens naar voren gehaald door de voorzitter. En toen stonden ineens al die jongens om me heen met al die sjaals. Dat was een hele bijzondere actie vond ik“, zegt Yannick Stevens enthousiast.



Vrienden van Van Boeijen

De actie is op touw gezet door Christine Prins van de Vrienden van Van Boeijen. Ze wilde hem verrassen omdat hij altijd de tablets in orde maakt, die door 'De Vrienden' worden geschonken aan de mensen die wonen en werken binnen Van Boeijen. "Ik deed een oproep en die werd door de KNVB met dertigduizend volgers gedeeld en toen kwamen ineens van alle kanten, Nederland, Duitsland, Ierland, Brazilië, sjaals onze kant op“, aldus Prins.



Stevens had tot vandaag al driehonderdzestig sjaals en komt nu dus ruim boven de vijfhonderd uit. Waar hij de de sjaals moet opslaan weet hij nog niet. "In mijn aanbouw heb ik vier gordijnenrails en daar hang ik ze allemaal op, maar ik denk dat er nog wat ruimte bij moet komen."