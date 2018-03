Deel dit artikel:











Tafeltennissers DTK'70 als leiders richting play-offs na ruime zege Barry Wijers (foto: RTV Drenthe)

TAFELTENNIS – De tafeltennissers van DTK’70 hebben vanavond de laatste wedstrijd voorafgaand aan de play-offs met ruime cijfers gewonnen. Tegen de spelers van De Salamanders uit Wateringen werd het 1-5 in het voordeel van DTK’70 uit Klazienaveen.

Het team van coach en speler Barry Wijers kende niet veel problemen. Alleen Nathan van der Lee slaagde er niet in om één van zijn partijen te winnen, maar in de andere partijen stond er geen maat op de spelers van DTK'70.



Wijers wist zelf twee keer met 0-3 te winnen en vindt ondanks wat blessureleed dit seizoen zijn topvorm langzaam terug. "Het is nog geen topseizoen wat fysiek betreft, maar ik ben nu weer goed in vorm en kan lekker spelen. De hele ploeg is goed. De 6-0 winst op de nummer drie van twee weken terug heeft veel vertrouwen gegeven en ook de winst van vandaag geeft ons een positief gevoel', aldus Wijers.



Play-offs

Door de overwinning blijft DTK’70 leider in de stand van de Eredivisie en daarmee dwingen ze de eerste plaats af in de play-offs die gaan om de landstitel. Hierin komen ze uit tegen de nummer vier van de ranglijst en dat is opnieuw De Salamanders. In deze halve finale wordt het team ook nog weer versterkt met topspeler Yannick Vostes.



"Deze wedstrijd deed Vostes nog niet mee, maar in de play-offs natuurlijk wel. Als ik zie hoe we deze wedstrijd hebben gespeeld dan moet de play-off tegen de Salamanders geen probleem zijn. Ik kijk al met een schuin oog naar de finale, dat is toch waar we het hele jaar naar toe werken", vertelde Wijers.



De eerste play-off tegen De Salamanders is op 14 april in de hal van DTK'70. Op 21 April is de return.