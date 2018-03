Deel dit artikel:











Hurry Up met ruime cijfers langs DFS Arnhem Hurry_Up

HANDBAL – De heren van Hurry Up hebben zaterdagavond de tweede wedstrijd van de nacompetitie met ruime cijfers gewonnen. Tegen DFS Arnhem was de ploeg uit Zwartemeer met 25-37 te sterk.

Hurry Up opende de wedstrijd goed en kwam gelijk op voorsprong. Die werd gaandeweg de wedstrijd ook niet meer afgestaan. De oranje ploeg walste over zijn tegenstander heen, met de topschutters Tommie Falke, Ronald Suelmann en Vaidas Trainavicius voorop.



Time-out

Al voor de rust had Hurry Up zeven punten voorsprong en daar bleef het niet bij. Even na rust schoot Tommie Falke drie keer raak en zorgde Ronald Suelmann voor de vierde achtereenvolgende treffer. Arnhem vroeg een time-out aan om een einde aan het schietritme van Hurry Up te maken, maar na de spelhervatting schoten ook Vaidas Trainavicius en Kevin Bos nog raak, zodat de voorsprong groeide naar 12 punten.



Arnhem kwam in de slotfase nog kort naderbij, maar de ploeg uit Zwartemeer herstelde dit snel en hield vervolgens het verschil tot het eind vast. De jenge Sander Bos scoorde zijn eerste twee doelpunten voor de club en uiteindelijk was Hurry Up met 25-37 ruim te sterk voor de Arnhemmers.



Voor Trainer Martin Vlijm was vanavond een eenvoudige avond als trainer. "Het niveauverschil met de Eredivisie en de BeNe-League is zo groot. We speelden vandaag helemaal niet zo goed, maar hebben toch dik gewonnen. Het was een ontsnappen avondje voor ons en als we de volgende winnen dan zijn we er al bijna. behoud van de BeNe-league is het doel en op deze manier moet dat wel lukken",