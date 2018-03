Deel dit artikel:











Eenvoudige zege voor Alcides tegen Nieuw Buinen Alcides (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL – De eerste wedstrijd van de zondag 1e klasse F werd zaterdagavond gespeeld tussen koploper Alcides en degradatiekandidaat Nieuw Buinen. In Meppel won de thuisploeg onder meer door een hattrick van Frank Fokke eenvoudig met 4-1.

Vrije bal

Fokke opende de score vroeg in de wedstrijd en zette zijn ploeg op een 1-0 voorsprong. Niet veel later legde de scheidsrechter de bal voor Alcides op de stip en maakte Martin Van’t Ende de 2-0.



Nog voor rust kreeg Alcides ook nog een vrije bal toegekend, op vijf meter van het strafschopgebied. Fokke nam plaats achter de bal en met zijn rechterbeen schoot hij de bal via de muur in de rechterhoek. De bal werd door het contact met de muur van richting veranderd waardoor Nieuw Buinen keeper Brian de Jonge op het verkeerde been werd gezet.



Nieuw Buinen counterde wel gelijk en maakte nog vlak voor rust de 3-1, maar dit bleek het enige doelpunt voor de oranje ploeg.



Hattrick

Na de rust was Alcides weliswaar minder dominant, maar in de slotfase was het opnieuw Fokke die met zijn derde goal van de avond de eindstand op 4-1 bracht. Alcides lijdt dus geen puntenverlies en kan op Eerste Paasdag kijken hoe de concurrentie in de titelstrijd het er vanaf brengt.