Dames E&O in tweede helft onderuit tegen Foreholte Dames E&O (foto: Archief RTV Drenthe - Rene Posthuma)

HANDBAL – Het eerste damesteam van E&O heeft niet kunnen winnen in het uitduel tegen Foreholte. De ploeg van trainer Frank van der Zanden ging lang gelijk op met de ploeg uit Voorhout, maar moesten in de tweede helft hun meerdere herkennen. Uiteindelijk verloor E&O met 30-17.

Rode Kaart

In de eerste helft van de wedstrijd kwam E&O weliswaar op achterstand, maar de dames wisten de stand gelijk te trekken en hielden dit lang vast. Na twintig minuten kreeg Ellis Baas echter een directe rode kaart, waarop de wedstrijd kantelde.



“We speelden een redelijke eerste helft waarin de meiden goed geknokt hebben en zelfs nog eens een achterstand van drie punten wisten om te buigen”, geeft Van der Zanden aan. “Daar zaten zeker goede stukken in. In de tweede helft komen we vaak in ondertalsituaties terecht, omdat het scheidsrechterskoppel strenger tegenover ons was dan tegen de tegenstandster. Ik denk dat we wel 12 of 13 tijdstraffen hebben gehad en dat is te veel tegen zo’n sterke ploeg. Ook het gemis van Ellis in de eerste helft hielp niet mee.”



Moeite

De ploeg uit Voorhout had de hele wedstrijd de overhand in de degradatiewedstrijd en Van der Zanden erkent dat zijn ploeg ook zonder de tijdstraffen moeite zou hebben gehad om te winnen.

“De wedstrijd had dan wel spannender geweest. Na zoveel tegenvallende beslissingen gaan de kopjes van de dames ook steeds meer hangen en dan is dit het resultaat”, aldus Van der Zanden.