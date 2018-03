Deel dit artikel:











Verzwakt Bevo 2 gemakkelijke prooi voor Heren E&O E&O onder leiding van Fiege (Foto: Archief RTV Drenthe)

HANDBAL – Op een avond dat het eerste team van Herpertz Bevo speelt in de BeNe-League, is inmiddels bekend dat Bevo 2 in de Eredivisie weinig klaar maakt. Zoals ook zaterdagavond tegen de Heren 1 van E&O. De ploeg van Joop Fiege kwam met speels gemak langs de ploeg uit het Limburgse Panningen en won met 38-24.

Reserveteam

De heren van E&O kwamen al vroeg op voorsprong en gaven dit geen moment meer uit handen. Het team speelde tegen een verzwakt Bevo 2, waarvan de beste spelers waren uitgeleend aan het topteam dat strijdt in de BeNe-League. De eindstand was uiteindelijk 38-24 voor E&O, maar dat had volgens Fiege nog veel meer kunnen zijn.



“Wij speelden bij vlagen best goed, en snel. We maakten een paar fouten omdat de concentratie tegen zo’n tegenstander ook minder is. We hadden er vanavond ook wel 50 kunnen maken als alles goed ging”, aldus Fiege.



Het was een wedstrijd die eigenlijk nooit een wedstrijd was. “Maar winnen is altijd prettig en spelers hebben goede dingen laten zien”, zo vertelt Fiege, “maar voor het publiek zijn dit geen leuke wedstrijden om te kijken. Er is geen strijd tegen zo’n reserveteam.”



Visser

Fiege was na de wedstrijd wel goed te spreken over Sander Visser. Het jonge talent maakte tien doelpunten uit tien pogingen. “Die stak er vanavond wel boven uit wat mij betreft”, aldus de trainer.