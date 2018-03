Germanicus in derby veel te sterk voor negental Raptim

VOETBAL - Germanicus heeft voor de tweede keer dit seizoen de stadsderby tegen Raptim gewonnen. Voor eigen publiek was de ploeg van trainer Eric Prins veel te sterk voor de verzwakte rivaal: 3-0.

Haanstra met vier goals grote man in Meppel: MSC - Achilles 0-5

Alcides simpel langs Nieuw Buinen

De winst van Germanicus in de derby van Coevorden had eigenlijk veel hoger moeten uitvallen. De thuisclub liet namelijk verschillende prima kansen onbenut. Het tegen degradatie strijdende Raptim kwam nauwelijks in het stuk voor en incasseerde bovendien twee rode kaarten. Stan Meppelink kreeg vlak voor rust twee keer geel en dat slechte voorbeeld volgde Floris-Jan van de Hout in de slotfase van de tweede helft.Het duel op Sportpark De Pampert had aanvankelijk nauwelijks hoogtepunten. De grootste opwinding ontstond toen de scheidsrechter - na een overtreding in de achterhoede van Raptim - per ongeluk naar rood greep in plaats van geel. Germanicus bracht de derby na bijna een half uur spelen alsnog volop tot leven. Op aangeven van Marco Cremer werkte Stan Ypenburg de bal tegen de touwen.Slechts twee minuten later verdubbelde Germanicus de marge. Kain Hoogeveen vond een succesvolle route door de defensie van Raptim en passeerde doelman Sander Bunskoek van dichtbij. Germanicus had de score vlak daarna verder moeten opvoeren, maar in twee gevallen bleef de 3-0 uit.De rode kaart voor Meppelink leek de doodsteek voor Raptim, maar het tiental van trainer Henk Veenhof kreeg na de pauze zowaar twee kansjes. Uitgerekend in die fase scoorde Germanicus alsnog de 3-0. Cremer omspeelde de keeper en schoof de bal simpel binnen. Na de uitsluiting van Van de Hout viel bijna nog de 4-0. Ypenburg poeierde de bal tegen de onderkant van de lat.De vorige derby eindigde in een 0-1 overwinning voor Germanicus. Roelof van Dijk maakte toen de enige treffer. Germanicus, dat de zevende plaats van de ranglijst in de 2e klasse L bezet, mag zich dit seizoen dan ook terecht de beste ploeg van Coevorden noemen.Voor Raptim nemen de degradatiezorgen ernstige vormen aan. De hekkensluiter kan zich in het restant van het seizoen nauwelijks nog een misstap veroorloven. Volgende week speelt Raptim thuis tegen Ruinerwold, de nummer voorlaatst van het klassement.