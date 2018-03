Haanstra met vier goals grote man in Meppel: MSC - Achilles 0-5

VOETBAL - Een lesje effectiviteit gaf het Asser Achilles 1894 vanavond aan de andere Drentse club in de zondaghoofdklasse A, MSC. In Meppel won de subtopper met liefst 5-0. Grote man was zonder twijfel Stan Haanstra die vier keer scoorde.

Overigens hadden dat er vijf moeten zijn, maar bij de stand van 3-0 in de eerste helft gleedt Haanstra nog een honderd procent kans naast.Een kwartier voor tijd haalde Achilles-trainer Paul Weerman de aanvaller naar de kant. Een publiekswissel. Maar zat Haanstra daar wel op te wachten? "Nou, we hebben het er wel even kort over gehad aan de kant. Misschien had ik wel voor vijf treffers kunnen gaan, maar ik kampte ook met wat pijntjes. Komende woensdag spelen we alweer, dan tegen Heerenveen, dus ben ik er nu ook een beetje uit voorzorg uitgehaald. Overigens heb ik in de hoofdklasse ook nog nooit vier keer gescoord."Gek genoeg waren de eerste tien minuten voor de thuisclub, maar twee gevaarlijke momenten werden niet omgezet in een treffer. Aan de andere kant ging het een stuk gemakkelijker. Uit de eerste echte aanval, in de 11e minuut, schoot Haanstra prachting de 0-1 binnen. Twee minuten na de openingstreffer verdubbelde Ids Hannema de score. Hannema en Haanstra vormden in Meppel het aanvalsduo omdat Weerman geen beroep kon doen op zijn vaste aanvalsleider Matthijs Hensens vanwege een ernstige knieblessure. Na 25 minuten spelen was het weer de beurt aan Haanstra: 0-3. Drie echte kansen, drie goal.Na rust gebeurde er aanvankelijk niet veel. MSC had de handdoek al lang en breed geworpen en het was wachten op een bevlieging van Haanstra. Die kreeg het halverwege het tweede bedrijf nog twee keer op de heupen, wat resulteerde in een 0-5 stand. Daarna begon aan beide kanten het grote wisselen en tikte de klok, vooral voor MSC, heel langzaam richting het einde."We moeten nog vier of vijf punten halen om ons veilig te spelen", concludeerde een teleurgestelde MSC-trainer Berry Zandink. Dat moet in principe geen probleem zijn, maar het moet echt wel anders vanaf nu. Als we verliezen dan verliezen we namelijk met enorme cijfers. Dat is niet hoofdklassewaardig. Ja, ik snak echt naar het nieuwe seizoen, met een gretige spelersgroep. Maar eerst het huidige seizoen nog goed afmaken, want het is niet zo dat ik klaar ben met deze spelersgroep waar wel met de manier waarop we elkaar steeds laten zakken."Achilles 1894 kijkt door de ruime zege weer omhoog. Koploper SJC verloor eerder vandaag van Silvolde en heeft nu 46 punten uit 23 duels. Achilles 1894 staat vijfde met 37 uit 21. Winnen we beide inhaalduels dan staan we op drie punten en kan het nog leuk worden, maar in eerste instantie richten we ons op een stabiele plek in de subtop met hopelijk deelname aan de nacompetitie", aldus Stan Haanstra.De samenvatting van dit duel ziet u aanstaande maandag in Onze Club om 18.30 uur.