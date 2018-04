1 april kikker in je bil! In welke grap ben jij getrapt?

ASSEN - Het is niet alleen Eerste Paasdag vandaag, het is ook nog eens 1 april.

De dag waarop je iedereen in de maling mag nemen. Ook bedrijven en organisaties doen er graag aan mee!Onze redactie kreeg van het bedrijf 'Flying Birds' een mailtje dat je op Eerste Paasdag verwarmde vogelhuisjes kunt kopen bij Staatsbosbeheer in Emmen. Het bedrijf kwam op het idee na de vele kou van de afgelopen tijd. "Zodra een vogeltje het huisje binnen vliegt, springt de verwarming aan." Staatsbosbeheer zegt overigens van niets te weten.Een dorp dat compleet rookvrij is? Het kan op 1 april. Alleen nog een sigaret opsteken buiten de bebouwde kom en voor elk huishouden een 'Hoe-maak-ik-mijn-dorp-rookvrij-toolkit'. Hollandscheveld doet mee aan een landelijke proef.Loopt er nou één wolf door Drenthe? Of zijn het er misschien wel twee, of tientallen zelfs? Bij IVN Natuureducatie kun je je opgeven voor de Nationale Wolventelling. En laat die nou toevallig op 1 april zijn!Groningen Airport Eelde meldt afgelopen week koffers en trolleys met plastic wielen te gaan verbieden. De vloer van de terminal zou hierdoor beschadigen. "Alleen bagage die is uitgerust met zachte, bij voorkeur met lucht gevulde of rubberen wielen, is vanaf 1 april nog toegestaan", laat het vliegveld weten. Ja, ja, wij weten wel beter.Het TT Circuit zegt dat er vanaf vandaag een maximumsnelheid geldt op het circuit. De politie staat klaar om boetes uit te delen. "Hou je tijdens circuitdagen dus netjes aan de maximum snelheid en voorkom boetes!" Zou het...?Ook de Drentse conducteurs moesten er aan geloven: een cursus 'manueel' fluiten van de NS. Ze zouden de cursus al sinds september volgen. Kapotte of verloren fluiten worden namelijk vanaf Eerste Paasdag niet meer vervangen en dan moet je op je vingers kunnen fluiten.RTV Drenthe heeft in het verleden ook 1 aprilgrappen uitgehaald. Zo brachten we het 'nieuws' dat er koepels over hunebedden komen , om vernielingen tegen te gaan. En in 2011 zouden wij stoppen met presenteren in het Drents op Radio Drenthe. Aaldert Oosterhuis presenteerde De Brink daarom in het Nederlands en dat leidde tot boze reacties.Vertel ons ook wat de beste grap is die jij hebt uitgehaald, of de leukste grap waar je in bent getrapt. Laat je reactie achter op onze Facebookpagina