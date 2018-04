Waar komt die brandlucht toch vandaan?

ASSEN - Ondanks dat er gisteravond slechts een paar paasvuren zijn ontstoken in onze provincie, kon het al aardig branderig ruiken.

Dat komt door de paasvuren uit Duitsland. Bij de oosterburen worden de bulten overwegend op de zaterdag voor Pasen al in brand gestoken.Door de oostenwind trok de rook van die paasvuren over Drenthe en Groningen. Het leidde tot smog en een slechtere luchtkwaliteit In Drenthe waren gisteren ook paasvuren in Wapse en Wittelte. Maar de meeste bulten worden vandaag en morgen aangestoken. Benieuwd waar? Kijk op rtvdrenthe.nl/paasvuren