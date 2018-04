Ondernemen in Drenthe: Zware, oude motoren gloednieuw maken bij KTB Koning in Meppel

MEPPEL - Al vier generaties lang wordt in Zuidwest-Drenthe gewerkt aan motoren en dan met name het reviseren ervan. Sinds 1952 zet KTB Koning zich in om motoren draaiend te houden.

"Stel, je zou met je auto een probleem hebben. Je storingslampjes branden en je motor is kapot. Dan zou jouw garage een bedrijf zoals dat van ons inschakelen. Alleen wij doen dat voor de scheepvaart, de landbouwindustrie: de grotere motoren", vat Hendrik Koning, het mooi samen."Het bedrijf is opgericht door onze opa en zijn vader", vertelt Hendrik. Zijn broer Jacob vult hem aan. "In de Nieuwe Kerkstraat in Meppel. Later is onze vader erbij gekomen." Hendrik vervolgt: "Langzaam zijn ze steeds verder uitgegroeid, dus blijkbaar deden ze het goed." Op een klein uitstapje in Staphorst na, zit het bedrijf al jarenlang in Meppel."Een oude motor krijg je hier binnen en die wordt gewoon tot het laatste boutje gestript en die bouwen wij dan vervolgens weer op tot een compleet nieuwe motor", vertelt Jacob. Het bedrijft heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in grotere motoren, van bijvoorbeeld tractors, vrachtwagens, maar met name motoren voor de binnenvaart. Naast revisie maakt KTB Koning ook bestaande motoren zuiniger, zodat ze voldoen aan bepaalde uitstootnormen."We doen veel zaken in het buitenland, met name in de binnenvaart", zegt Jacob. Het bedrijf drijft handel over de hele wereld, maar richt haar pijlen met name op Europa."De echte export is pas gekomen sinds de laatste jaren", valt Hendrik zijn broer bij. "Onze vader ging vroeger gewoon op pad met een folder en die ging die landbouwbedrijven langs, net over de grens bijvoorbeeld." Ook Jacob weet dat: "Dan bouwde hij een netwerk op. Vooral die binnenvaart, dat is maar een kleine wereld, dus mensen praten met elkaar."Komende jaren blijft het bedrijf zich richten op het buitenland, onder andere door het maken van een webshop, maar ook door de ontwikkeling van elektrische motoren voor de scheepvaart. "Maar dat is echt een langetermijnproject", besluit Hendrik.