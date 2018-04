Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Gisteravond werden al wat duels gespeeld in het zondagvoetbal, maar vandaag komt het overgrote gedeelte van de amateurs in actie.

Haanstra met vier goals grote man in Meppel: MSC - Achilles 0-5

Alcides simpel langs Nieuw Buinen

Germanicus veel te sterk voor negental Raptim

In de hoofdklasse A deed Achilles 1894 gisteravond goede zaken door in Meppel met 5-0 van MSC te winnen, terwijl de Coevorder derby in de 2e klasse een prooi werd voor Germanicus. Overigens eindigde Raptim dat duel met 9 man.Het Meppeler Alcides won opnieuw. Nieuw Buinen werd met 4-1 verslagen. De koploper in de 1e klasse F kan heerlijk in de leunstoel kijken wat concurrent Hoogeveen vandaag gaat doen tegen GAVC.Vandaag is de absolute 'eyecatcher' het duel in de 2e klasse K tussen GOMOS en Roden.Bekijk hieronder het complete programma van vandaag.MSC - Achilles 1894 0-5Purmersteijn - Hollandia 2-0Silvolde - SJC 2-1Alphense Boys - De BatavenHeerenveen - DHCRKAVV - VV Sneek Wit ZwartRKHVV - Jong Achilles '29SDO - LeonidasWVV - EmmenFrisia - Rolder BoysFC Assen - NoordsterAlcides - Nieuw Buinen (zaterdagavond)SVBO - GRC GroningenHoogeveen - GAVCBergum - FVCHoogezand - Asser BoysRoden - GOMOSForward - GVAV-RapiditasVMC Amicitia - StadsparkSt. Annaparochie - MKV'29Oereterp - DTDLSC 1890 - PeizeLemelerveld - SC EricaValthermond - VKWEmmeloord - StadskanaalGermanicus – Raptim 3-0Zuidwolde - BeilenHeerde - RuinerwoldOlyphia - DedemsvaartFriesland - NicatorGroninger Boys - HarlingenNieuw Roden - HFC'15Warga - DrachtenBolsward - Geel WitTrynwalden - HelpmanFraneker - LewenborgSiddeburen - LEOSVZ - ZNCAnnen - WildervankHSC - ActiefFC Zuidlaren - KwiekASVB - VAKOVeendam 1894 - MuntendamEMMS - Twedo (maandag)SVV'04 - DalenMusselkanaal - HODOCEC - WeerdingeUSV - SleenTer Apel'96 - DalfsenGieten - OVC'21Oldemarkt - TrinitasMildam - HavelteUdiros - GorredijkDio Oosterwolde - WijsterDwingeloo - Steenwijker BoysJubbega - RenadoLemmer - AkkrumVVK - SVMHSurhuisterveen - BedumDonkerbroek - HaulerwijkDe Wilper Boys - Smilde'94Stanfries - BakkerveenHaren - GrunoHeiligerlee - HarkstedeWesterwolde - SellingenPJC - SPWPekelder Boys - MOVVEngelbert - BATOGieterveen - AlteveerFVV - BellingwoldeZwartemeerse Boys - SchoonebeekWKE'16 - DSC'65Weiteveense Boys - Witteveense Boys'87DVC'59 - EHS'85HOC - ProtosValther Boys - BargeresTitan - SweelSteenwijk - De BlesseVENO - PesseSteenwijkerwold - BalkbrugWacker - Old ForwardRKO - KraggenburgRuinen - OldeholtpadeBEW - Oranje ZwartWapserveen - DVSVIJhorst - GiethoornScheerwolde - VilsterenUffelte - KuinreWillemsoord - DOS '63Zandhuizen - VWCDiever/Wapse - ODVMakkinga - HoogersmildeOosterstreek - Sport VereentYde de Punt - AmboinaKloosterburen - TynaarloFroombosch - Groen GeelEenrum - WoltersumEext - ZevenhuizenDrieborg - WEOFarmsum - BNCMeeden - VeelerveenOldambtster Boys - NieuweschansTHOS - DWZWedde - BareveldSportclub Roswinkel - VIOS OEEC - ZandpolBuinerveen - De Treffer '16JVV - GasselternijveenSVBC - KSC