Seizoen voorbij voor Achilles 1894-spits Matthijs Hensens

VOETBAL - Een ingescheurde kruisband betekent een streep door het seizoen en naar alle waarschijnlijkheid ook het eerste half jaar van het volgend seizoen voor Achilles 1894-spits Matthijs Hensens.

Haanstra met vier goals grote man in Meppel: MSC - Achilles 0-5

De aanvalsleider van de Asser zondaghoofdklasser verdraaide vorige week zondag, in het thuisduel tegen Silvolde zijn knie."Dinsdag hoor ik meer hoe het er precies voor staat, maar ik ga uit van een lange revalidatie", aldus Hensens.Hij zag, op krukken, gisteravond zijn teamgenoten overigens ruim winnen in Meppel. MSC werd met 5-0 verslagen. Stan Haanstra was de grote man, met vier treffers.