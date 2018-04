Deel dit artikel:











Vanavond niet, morgen wél Onze Club op TV Drenthe Onze Club is er niet vanavond, maar morgen

VOETBAL - In dit overvolle Paasweekend, met veel inhaalduels is er één uitzending van TV Drenthes' amateurvoetbalprogramma Onze Club. Die is niet zoals gebruikelijk op de zondagavond, maar morgen op Tweede Paasdag.





In de uitzending zijn beelden te zien van MSC - Achilles 1894, Roden - GOMOS, Germanicus - Raptim, BSVV - LTC en het belangrijke duel in de 3e divisie tussen het Asser ACV en Jong FC Groningen.



De uitzending begint morgen, zoals altijd, om 18.30 uur. In de uitzending zijn beelden te zien van MSC - Achilles 1894, Roden - GOMOS, Germanicus - Raptim, BSVV - LTC en het belangrijke duel in de 3e divisie tussen het Asser ACV en Jong FC Groningen.De uitzending begint morgen, zoals altijd, om 18.30 uur.