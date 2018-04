VIDEO: Loopt er weer een wolf rond?

ROSWINKEL - Is het een wolf of toch een hond? Op Facebook verscheen vanmorgen een filmpje waarin een dier te zien is dat veel weg heeft van een wolf.

Het filmpje is gemaakt in het dorpje Barnflair, vlak bij Roswinkel. In drie uur tijd is de video al ruim 27.000 keer bekeken en bijna 900 keer gedeeld. Het is RTV Drenthe nog niet gelukt om in contact te komen met de maker van het filmpje.Afgelopen maand is met zekerheid nog een wolf gezien in Barger-Compascuum . De wolf wandelde daar langs de Duitse grens over de weilanden. Ook zijn in de afgelopen tijd veertien dode schapen gevonden . Maar of dat het werk is van een wolf, is niet zeker.