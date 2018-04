Weer een wolf op beeld? 'Dit dier liep niet als een hond'

ROSWINKEL - Is het een wolf of toch een hond? Op Facebook verscheen vanmorgen een filmpje waarin een dier te zien is dat veel weg heeft van een wolf.

Het filmpje is gemaakt in het dorpje Barnflair, vlak bij Roswinkel. Maker John Stap weet zeker dat het om een wolf gaat. "Ik zag het en dacht wat is dat? Toen dacht ik: dit moet ik filmen. Ik heb drie honden en zie echt het verschil. Dit dier liep niet als een hond", aldus Stap.De video is inmiddels tienduizenden keren bekeken en honderden keren gedeeld. "Ik heb hem een poos gefilmd. Toen liep 'ie naar achteren en heb ik hem niet weer gezien", zegt Stap. Volgens de maker is er op dit moment weinig spektakel in zijn dorpje. "En ik hoop ook niet dat hier te veel mensen komen. Dat vind ik zielig voor het beest."Afgelopen maand is met zekerheid nog een wolf gezien in Barger-Compascuum . De wolf wandelde daar langs de Duitse grens over de weilanden. Ook zijn in de afgelopen tijd veertien dode schapen gevonden . Maar of dat het werk is van een wolf, is niet zeker.