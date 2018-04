Muziekweekend Pesse moet uitwijken naar andere locatie

PESSE - Het Muziekweekend Pesse is vanaf dit jaar noodgedwongen op een andere locatie.

Vlak bij de oude feestlocatie zit een terrein van Defensie. Die zou de organisatie hebben laten weten dat het niet langer is toegestaan om daar het feest te organiseren. De organisatie benadrukt bij navraag dat het 'helaas' geen 1 aprilgrap is.Het Muziekweekend is dit jaar aan de Hendrik Reindersweg 5 in Pesse . Het feest is op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei. Er zijn optredens van onder meer UB40, Racoon en Kensington.