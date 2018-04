Deel dit artikel:











Plan herinrichting Grolloo na tien jaar alsnog uitgevoerd? De Hoofdstraat in Grolloo (foto: Google Streetview)

GROLLOO - De kans is groot dat een meer dan tien jaar oud plan voor de herinrichting van Grolloo alsnog wordt uitgevoerd.

Geschreven door Jeroen Willems

De gemeente Aa en Hunze heeft 650 duizend euro beschikbaar gesteld voor het vervangen van de riolering en het verfraaien van de Hoofdstraat. Bertus Reinders, oud-voorzitter van Dorpsbelangen Grolloo, moest gelijk aan het plan ‘mooi zo, veilig zo’ denken dat in 2007 is gemaakt.



“Het plan lag in het dorpshuis en dat hebben we er gelijk even bij gepakt. Er staan allemaal ideeën in voor de Hoofdstraat. Dat is wel 11 jaar geleden, dus je moet wel kijken of dat allemaal nog kan. Maar de ideeën zijn natuurlijk niet weg.”



Snelheid uit het verkeer

Het plan werd destijds opgesteld door onder meer Dorpsbelangen Grolloo, de Brede Overleggroep Kleine dorpen (BOKD), de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze. In het oude plan staan meerdere ideeën om de snelheid uit het verkeer te halen. Denk aan extra bochtjes en het versmallen van de weg. Ook staan er ideeën in over parkeerplaatsen en extra groen.



Reinders, tegenwoordig in de raad voor Combinatie Gemeentebelangen, hoopt dat de rest van de inwoners van Grolloo ook nog steeds enthousiast is over het plan. “Ik ben er wel blij mee dat het eindelijk weer op tafel ligt. Dan hebben we het niet voor niets gedaan.”



Open vizier

Binnenkort gaan alle partijen op tafel en wordt er gekeken naar het oude plan en in hoeverre dat nog voldoet. Hilbert Stel, de huidige voorzitter van Dorpsbelangen Grolloo, kent het plan ook. “Er staan een paar goede dingen in, maar ik denk wel dat we met een open vizier moeten kijken wat Grolloo nu nodig heeft”, aldus Stel.



De aanpak van het centrum van Grolloo begint op zijn vroegst volgend jaar.