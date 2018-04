Tump maakt dubbele hattrick voor Nieuw-Balinge

VOETBAL - Een unieke prestatie van Nieuw-Balinge-speler Dennis Tump gistermiddag. De aanvaller van de zaterdagvijfdeklasser scoorde een dubbele hattrick in het uitduel tegen SETA in Musselkanaal.

Nieuw-Balinge, de nummer 2 in de 5e klasse E, scoorde zes keer en verdeelde zijn goals keurig over beide helften: een loepzuivere dubbele hattrick dus.De teller van Tump, die in december ook al van zich deed spreken met prachtige goals in de topper tegen SC Angelslo , staat inmiddels op 30 competitietreffers.Nieuw-Balinge staat 2e in de 5e klasse E, met 32 punten uit 13 duels. Koploper is Angelslo met 46 uit 16. Beide ploegen staan op 21 april tegenover elkaar in Emmen.