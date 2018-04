Deel dit artikel:











Twee zijspancoureurs op één kussen in Grolloo Ilse de Haas met Ferry Segers

MOTORSPORT - Ilse de Haas is uniek in Nederland. Vorige week behaalde de 23-jarige inwoonster van Grolloo haar certificaat als zijspancoureur. De Haas woont samen met Bennie Streuer, de wereldkampioen zijspanrace van 2015. En dus slapen er sinds kort twee zijspancoeureurs op één kussen in Grolloo.

Geschreven door Karin Mulder

Dit weekend reed ze haar eerste meters op het TT Circuit van Assen. "In Engeland racen een paar vrouwen en in Frankrijk is er één. Maar in Nederland verder niemand", laat De Haas weten.



Van bakkenist naar coureur

Zelf was ze al vijf jaar lang bakkenist. Het laatste jaar zat ze achter Colin Nicholson. De Engelsman stopte vorig seizoen en stelde zijn span beschikbaar aan Ilse om zelf te gaan sturen. "Het was een mooie kans voor mij. En ik wilde het graag eens proberen. Je moet nu zelf sturen, schakelen, remmen en de goede lijnen rijden. Het is fysiek een andere inspanning. Het komt vooral op je armen aan", verklaart De Haas, die deze zomer extra getraind heeft.



Vader Bally de Haas: beretrots

De liefde voor het racen deelt ze ook met haar vader Bally de Haas, die op zijn beurt in het verleden weer bakkenist was van tweevoudig wereldkampioen Egbert Streuer. "Papa is erg nerveus en vindt het verschrikkelijk leuk. Maar het brengt wel spanning met zich mee. Maar ik ben beretrots op haar", verklaart De Haas senior. "Het is een verstandig meisje. Ze neemt geen risico's, ze bouwt het rustig op. Dus ik heb er wel vertrouwen in."



Bakkenist Ferry Segers

De Haas gaat dit seizoen samen met Ferry Segers rijden. De 29-jarige bakkenist uit Limburg maakt ook z'n debuut. Jarenlang kwam hij naar Assen als supporter. Voor hem komt een droom uit. "Het is heel mooi om het nu van deze kant mee te maken. Ik kom al zoveel jaren in Assen. Dus daarom is deze dag uniek."



'Safe en betrouwbaar'

Oud-wereldkampioen Bennie Streuer heeft ook vertrouwen in zijn vriendin. Hij was erbij toen ze in Frankrijk haar certificaat haalde. "Ik vond dat het al meteen goed ging. Ze was niet heel snel, maar het zag er safe en betrouwbaar uit."



Vriend en vriendin zullen elkaar dit seizoen tegenkomen in het gecombineerde klassement van het Nederlands en het Duitse kampioenschap. Streuer rijdt daarnaast ook het wereldkampioenschap met de Fransman Kevin Rousseau.